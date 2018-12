Fête des lumières à Lyon : nos photos et vidéo des principales œuvres

Moetu Battle et David Passegand

C'est parti pour quatre jours de Fête des lumières à Lyon, les 6, 7, 8 et 9 décembre 2018. Des Anooki à Bellecour, à la cathédrale Saint-Jean et ses Pigments de lumière, découvrez nos photos et vidéo des œuvres principales.

Le cœur de Lyon va battre au rythme de la Fête des lumières, les 6, 7, 8 et 9 décembre. Cette nouvelle édition plus intimiste fait la part belle à l’interactivité. Il manquera cependant une incontournable : la place des Terreaux. En travaux, elle ne peut pas accueillir d'oeuvre colossale comme les années précédentes. Heureusement, d'autres lieux parviennent à se démarquer. Découvrez nos photos et vidéo des œuvres principales.

Bellecour - les Anooki avec Une petite place pour de grands rêves de Moetu Battle et David Passegand

Grand Hôtel-Dieu - Réflexions de Yves Caizergues & Merovee

Place Antonin Poncet - Wish Blow de Helen Eastwood et Laurent Brun

Les Célestins - Cells de Helen Eastwood et Laurent Brun

Les Jacobins - You and the night de David Udovtsch

Hôtel de ville - Tricolore de Ralf Lottig

Place Louis Pradel - Abyss de Nicolas Paolozzi

Gare Saint-Paul - Quantum de Muriel Chaulet

Cathédrale Saint-Jean - Pigments de lumière de Fabrice Dimier

Quai de Saône / colline de Fourvières - Reflets de Damien Fontaine

Parc de la Tête d'Or - Présages de Marie-Jeanne Gauthé & Géraud Périole