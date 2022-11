Musique : Symphonique à la loop à l'Auditorium

L’électro et les musiques urbaines refont leur entrée à l’Auditorium le temps de deux programmes mêlant symphonique et musiques actuelles.

À commencer par le retour de Rone qui faisait salle comble en juin 2021 avec sa création L(oo)ping associant l’Orchestre national de Lyon à l’univers singulier du producteur électro caractérisé par les sonorités synthétiques et les boucles rythmiques audacieuses.

Fort de ce précédent, l’Auditorium reconvoque cette rencontre fructueuse qui prend la forme d’une symphonie-électro composée de fragments de titres marquants de Rone et de quelques nouveautés, réagencés et orchestrés – via des arrangements signés Romain Allender. De quoi créer des ponts entre les genres et les publics.

La démarche est similaire dans le cadre du concert performance réunissant l’ONL et le beatboxer Tom Thum. Virtuose de cette technique héritée de l’univers du hip-hop consistant à créer des rythmes percussifs uniquement avec la bouche et muni d’un micro, l’artiste australien dialoguera avec l’orchestre symphonique à travers les créations sur mesure composées par Gordon Hamilton, également présent, à la baguette, à la tête de l’ONL.

Beatbox symphonique – Samedi 26 novembre à 15 h et 18 h + Afterwork, jeudi 24 novembre à 19 h.

Rone, L(oo)ping – Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 20 h à l’Auditorium