Musique classique : Szeps-Znaider choisit le made in France

Saison après saison, le jeune directeur musical de l’Orchestre national de Lyon tisse sa toile et imprime son style auprès du public lyonnais.

Szeps-Znaider engrange en effet les partitions du “grand” répertoire symphonique à un rythme infernal : Mahler, Beethoven, Richard Strauss, Brahms, Tchaïkovski, Dvorák…

Loin d’oublier son nouveau pays d’accueil, notre maestro maison fait cette saison une place importante à la musique française qui, si elle n’était pas forcément sa spécialité autrefois, en devient une par la force des choses.

100 % made in France

Le chef israélo-danois nous gratifie donc d’un programme 100 % made in France. Après l’ouverture de Béatrice et Bénédict de Hector Berlioz, Szeps-Znaider accueillera le violoncelliste Steven Isserliss sur la scène de l’Auditorium le temps d’un Concerto pour violoncelle n° 1 de Camille Saint-Saëns.

Chefs-d’œuvre du répertoire symphonique

Cerise sur le gâteau pour finir avec un must de la littérature symphonique : Daphnis et Chloé, composée par Maurice Ravel pour les ballets russes de Serge de Diaghilev et dont est issue la sublime Suite d’Orchestre n° 2 au programme de la soirée. Par sa richesse thématique, son pouvoir évocateur et son orchestration hors du commun, Daphnis et Chloé fait sans aucun doute partie des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire symphonique. Et un de plus pour Szeps-Znaider !

Daphnis et Chloé – Jeudi 11 mai à 20 h et samedi 13 mai à 18 h, à l’Auditorium