Lyon : l'Institut Lumière présente sa programmation de rentrée

Du 27 août au 4 octobre prochain, l'Institut Lumière va faire sa rentrée sur le thème de la Face B.

À partir du 27 août prochain, l'Institut Lumière va projeter une sélection de grands films sur le thème de la Face B, a voir ou revoir sur grand écran. “Cette rentrée est une occasion de célébrer encore et encore l’histoire du cinéma mondial en convoquant les plus grands cinéastes autour d’une de leurs œuvres, pas forcément la plus évidente et la plus connue de tous. Pas La Grande illusion, mais Les Bas-fonds, si nous prenons l’exemple de Jean Renoir (ou Playtime et non Jour de fête chez Tati). Soit un film tout aussi puissant, mais moins souvent cité lorsque l’on pense à son auteur…”, décrit l'Institut.

Cette programmation est prévue jusqu'au 4 octobre. On pourra voir entre autres : L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, La Vérité de Henri-Georges Clouzot, La Nuit de Michelangelo Antonioni, Macadam Cowboy de John Schlesinger ou encore Rashômon d’Akira Kurosawa.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'Institut.