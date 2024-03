Les expos à ne pas manquer à Lyon au mois de mars

Un œuvre acquise par le macLyon grâce au crowdfunding, une série composée de fleurs flétries et le travail multiforme de Nicole Schmitt … Voici trois expos à découvrir ce mois-ci

River of no Return, une œuvre de Sylvie Selig (ici dans son atelier) acquise par le macLyon

L’événement du mois est l’exposition au macLyon d’une artiste apparue sur le devant de la scène à plus de 80 ans, coup de cœur de la 16e Biennale de Lyon 2022 : Sylvie Selig.

Occupant un étage avec des œuvres illustrant ses pratiques multiples : broderies sur textile, peintures, dessins, sculptures, elle dévoile l’immense toile River of no Return acquise par le macLyon suite à une campagne de crowdfunding.

L’œuvre mesure 140 mètres de long et sera dépliée et suspendue dans l’espace du musée, permettant au public de tourner autour d’elle. Il pourra la découvrir jusque dans les moindres détails, se laissant porter par trois personnages qui traversent l’histoire de l’art du XXe siècle marquée par de nombreux artistes auxquels ils font allusion durant leur épopée (du 8 mars au 7 juillet).

Jeune artiste argentine, Flora Castiglia élabore une peinture autour de formes géométriques et figures familières : fleurs empotées, montagnes, lettres et mots flottants comme des notes de musique, losanges, cercles et traits qui cohabitent et se mélangent.

La galerie Slika présente Penumbra, une série d’œuvres où le bouquet, figure centrale, est composé de fleurs noircies, flétries à la tige mince, évoquant une nature morte qui semble vouloir vivre et questionne l’équilibre d’une vie à trouver entre ombre et lumière (jusqu’au 16 mars).

Dans le cadre du Printemps des poètes (du 9 au 25 mars) dont le thème est la grâce, la galerie l’Œil écoute accueille eOlede Nicole Schmitt avec des œuvres diverses – peintures, sculptures, gravures, photos – qui expriment ses émotions et réflexions sur le temps présent, l’éphémère, la mutation et l’infini qu’elle creuse dans ses gravures et le bleu de sa peinture, une exposition accompagnée le 9 mars par une lecture poétique de Marie-Paule Richard.

La galerie propose de nombreux événements gratuits dans une ambiance chaleureuse avec, entre autres, le 10 mars, des chants des Balkans (Sonia Viel, textes et voix et Heiko Wilhelm au piano et à l’accordéon), le 17 un concert du flûtiste Michel Lavignolle, les 16 et 17 une rencontre avec le photographe Patrice Dion pour son livre Pan constitué de photographies gravées sur des feuilles d’arbres (expo du 3 mars au 7 avril).