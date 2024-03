Sensibilisation et prévention, la Métropole de Lyon face au vol de vélos

La Métropole de Lyon va permettre à 9 000 habitants de faire graver gratuitement leur vélo pour dissuader les vols.

Fléau dans les grandes villes, le vol de vélo est un frein important à la pratique dans la métropole de Lyon, où environ 3 000 biclous ont disparu de la voirie en 2023, selon les chiffres officiels. Pour atteindre ses objectifs en matière de développement de la pratique cyclable, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole a présenté ce vendredi un plan de lutte contre les vols de vélos centré sur la prévention et la sensibilisation aux bonnes pratiques.

Environ 3 000 vols déclarés par an

Après avoir atteint plus de 4 000 places de stationnement sécurisées fin 2023, l'exécutif vise les 15 000 d'ici 2026, multipliant dans le même temps par quatre le nombre d'arceaux vélos (dont on ne peut pas dire qu'ils sécurisent particulièrement les biclous, ni qu'ils soient pratiques) et déployant depuis ce 1er mars, un programme de marquage gratuit de 9 000 cycles sur le territoire.

La Métropole de Lyon s'appuie sur quatre partenaires à Lyon et Villeurbanne chez lesquels le cycliste pourra se rendre pour faire graver son engin sans débourser un centime (un gravage étant habituellement facturé entre 10 et 30 €) avec un "bicycode". Cette série de 12 chiffres permet d'enregistrer le vélo sur une base de données pour signaler son vol. Une immatriculation à "l'effet dissuasif et qui permet de récupérer plus facilement son vélo s'il a été volé", assure Fabien Bagnon, vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives.

Comment sécuriser son vélo ?

Pour éviter de se faire voler son vélo, quelques bonnes pratiques dissuasives sont particulièrement efficaces. Concernant l'antivol à utiliser, les experts recommandent d'utiliser un "U". Il existe des modèles dès 30 € convenables pour des vélos de faible valeur. Il est généralement conseillé de dépenser 10 % du prix de son vélo en antivol pour sécuriser son biclou. Les outils type bloqueur de roue sont par ailleurs intéressants en complément. Ils permettent un arrêt minute et sécurisent davantage accompagnés d'un "U". La Fédération française des usagers de bicyclette (FUB) a répertorié plusieurs centaines d'antivol et les a noté en fonction de leur efficacité.

Il est par ailleurs recommandé d'attacher à la fois le cadre et la roue avant à l'arceau vélo pour une sécurité optimale. A noter qu'il est impossible d'empêcher un vol mais que l'objectif est bien de le rendre le plus difficile possible pour dissuader les voleurs.

La collectivité s'appuiera par ailleurs sur ses partenaires pour effectuer des opérations de sensibilisation sur les bonnes pratiques pour sécuriser son vélo au mieux et dissuader les vols au cours de 115 journées de sensibilisation. L'objectif est de toucher environ 80 000 personnes dans l'agglomération lyonnaise. Au total, ce plan de lutte contre le vol représente une enveloppe budgétaire de 385 163 €.