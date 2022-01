Le peintre François Guiguet aux enchères à Lyon

Ami de Degas et de Puvis de Chavanne, invité à présenter ses œuvres aux expositions impressionnistes et symbolistes parisiennes avec Toulouse-Lautrec et Cézanne, Guiguet n’a pourtant jamais souhaité être rattaché à un mouvement, ni à une école. Jouissant d’une totale liberté artistique, Guiguet recherchait la plus grande maîtrise technique pour rendre la vitalité et l’âme de ses modèles. Un ensemble de plus de cent dessins provenant directement de la succession Guiguet sera mis aux enchères jeudi 10 février 2022 à Lyon par la maison Artenchères.

"Ce peintre dont l'art a la joliesse modeste" (New York Herald) "Ses portraits d’enfants sont particulièrement captivants et sont sa grande spécialité", explique Me Agnès Savart, commissaire-priseur et directrice chez Artenchères, en rappelant que ces représentations sont toujours particulièrement recherchées par les amateurs et les collectionneurs. "Il excelle dans l’art de représenter la jeunesse en saisissant la spontanéité de ses modèles. On est instinctivement attiré par leur regard, magnifiquement exprimé." Au catalogue de la vente du 10 février figurent plusieurs portraits d’enfants, souvent des croquis de ses futurs tableaux. Bien connu des amateurs, l’art de Guiguet est également plébiscité par les grandes personnalités de l’époque. Le Tout Paris le courtise pour être portraituré par ses soins : ministres, industriels, femmes puissantes, banquiers et même le président du Sénat font appel à lui. Et lorsque ses œuvres sont envoyées à l’étranger, dans le cadre d’expositions en Europe et aux États- Unis, sa renommée devient alors internationale. Comme le souligne un article paru dans le New York Herald (où il est maintes fois cité, explique Artecnhères) en 1904, ce "peintre, dont l’art a la joliesse modeste, (...) gagne lentement la grande notoriété... "