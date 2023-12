Le Messie à la chapelle de la Trinité, le top de l’oratorio !

Le péplum préféré des amateurs de musique baroque est de retour.

Et pour cause. Quelle fresque fantastique que ce Messie de Georg Friedrich Haendel qui rend le récit du bref passage sur terre du “fils de Dieu” si palpitant.

C’est que Haendel sait y faire ! Et que d’airs somptueux en chœurs fugués, le tout s’enchaîne avec une telle intensité qu’on ne voit pas le temps passer. Hallelujah !, s’extasieront les plus enflammés.

Les autres se concentreront sur cette forme quasi parfaite, ces timbales et ces trompettes. Et l’interprétation, pour l’occasion, du Chœur et de l’Orchestre de l’Opéra Royal dirigés par Gaétan Jarry.

Le Messie. Jeudi 21 décembre à 20 h à la chapelle de la Trinité - www.lesgrandsconcerts.com