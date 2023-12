À Lyon, le curé de la Croix-Rousse quitte l’Église pour devenir papa

Bientôt papa, le père Laurent Jullien de Pommerol, curé de la paroisse de la Croix-Rousse, a annoncé dimanche 17 décembre renoncer à son sacerdoce et démissionner de ses fonctions.

Depuis 48 heures, l’annonce de la paternité à venir du curé de la paroisse de la Croix-Rousse agite la communauté catholique locale. Relevée lundi 18 décembre par nos confères de Tribune de Lyon, l’information avait été dévoilée la veille aux paroissiens par l’archevêque de Lyon Mgr Olivier de Germay, lors de l’office dominical. Elle avait ensuite été relayée plus largement aux fidèles de la paroisse Bienheureuse Pauline Jaricot par l’intéressé, le père Laurent Jullien de Pommerol, dans le bulletin d’information paroissiale envoyé aux fidèles.

Un discernement "altéré"

Curé depuis 2015 de la paroisse de la Croix-Rousse, qui regroupe les églises Saint-Augustin, Saint-Denis et Sainte-Elisabeth, l’homme d’Église y explique avoir remis sa charge à l’archevêque de Lyon après avoir rompu son voeu de chasteté. Une "démarche est un arrachement très douloureux", assure-t-il, mais "que l’honnêteté oblige".

Dans ce courriel, il écrit noir sur blanc "d’ici quelques mois, je vais devenir père de famille", une "responsabilité nouvelle s’ouvre et pour le bien de l’enfant et de sa maman, il n’est pas question de me dérober". À ses anciens paroissiens, il dit également regretter "profondément les blessures que cela occasionne pour chacune et chacun d’entre vous", évoquant "une grande détresse " vécue il y a quelque temps et qui a "beaucoup fragilisé et a altéré [son] discernement".

La paroisse confiée à un administrateur

Dans un communiqué publié le 18 décembre, Mgr Olivier de Germay rappelle qu’en "disant oui à l’appel du Seigneur, les prêtres acceptent de vivre dans la chasteté et de renoncer au mariage". Un engagement "à la fois exigeant et beau", dont "s’est éloigné […] le curé de la paroisse Bienheureuse Pauline Jaricot, notre frère, […] pour des raisons que nous n’avons pas à juger", explique l’archevêque de Lyon.

À quelques jours des célébrations de Noël, en attendant la nomination d’un nouveau curé, le diocèse, qui assure accompagner Laurent Jullien de Pommerol, a confié la paroisse de la Croix-Rousse à un administrateur. Il s’agit de l’ancien évêque de Carcassonne Mgr Alain Planet, qui résidait au sein de l’Institution des Chartreux après avoir quitté ses fonctions en 2023, en raison de son âge avancé.

Un précédent à Lyon

Âgé de 50 ans, le père Laurent Jullien de Pommerol devrait quant à lui perdre l’état clérical. Une procédure qui n’est pas sans rappeler celle vécue par un autre prêtre lyonnais en 2017. À l’époque, David Gréa, le prêtre hyper médiatique qui déplaçait les foules à Sainte-Blandine, dans le 2e arrondissement, en bousculant les codes de l’Église à grands coups de “pop louange", avait lui aussi du renoncer à son sacerdoce après être tombé amoureux.

Auteur du livre Père David Gréa, ce père de famille, qui se dit "prêtre à vie" après avoir exercé pendant 17 ans, plaide depuis pour la fin du célibat. Un sujet qui était sur la table de la XVIe Assemblée du Synode des évêques, ouverte en octobre par le Pape François et qui devait permettre de dessiner une Église plus inclusive pour demain, en abordant également la place des femmes dans l’Église. Aucune avancée n’a toutefois été faite sur le célibat des prêtres, et aucune des 81 propositions qui devraient être tranchées en 2024 lors du prochain Synode des évêques ne porte sur cette question.

En 2023, du côté de l'église catholique on estime qu’"Il ne s’agit pas d’un thème nouveau, qui doit être approfondi" peut-on lire dans le rapport de la XVIe Assemblée du Synode des évêques publié le 28 octobre dernier. Il n'en a toutefois pas toujours été ainsi, le célibat des prêtres au sein de l'église catholique latine n'étant devenu obligatoire qu'à partir du XIe siècle, lors du concile du Latran.

