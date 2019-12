La Pajama partie de l’Opéra de Lyon

Une comédie musicale à succès de Brodway, adaptée en son temps par Stanley Donen au cinéma. C’est le nouveau spectacle concocté par le duo Lacornerie-Lecointe. Première le 12 décembre au théâtre de la Renaissance.

Du nouveau pour l’Opéra de Lyon avec cette production originale et rafraîchissante. The Pajama Game est une comédie musicale dans la pure tradition de Broadway qui vit son plus grand succès de l’année 1954. Metteur en scène à succès au flair sans pareil, George Abbott adapte, avec l’aide de son auteur, une nouvelle de Richard Bissell, n’hésitant pas à en changer le titre avec sagacité. La musique et la composition des chansons sont confiées à la dream team Richard Adler et Jerry Ross. L’équipe se complète grâce au metteur en scène Jerome Robbins et au chorégraphe Bob Fosse, il n’en faut pas bien plus pour faire de cette comédie traitant d’une fabrique familiale de pyjamas un blockbuster !

Dream team, deux scènes

L’Opéra de Lyon a ici, comme une mise en abyme, certainement eu l’intention de créer sa propre dream team pour interpréter ce musical. Et ce sont deux directeurs artistiques de théâtres de l’agglomération qui sont à la fois les hôtes et les maîtres d’œuvre de ce Pajama Game. Gérard Lecointe, directeur du théâtre de la Renaissance, est chargé des arrangements, de la direction musicale et des percussions (son instrument) tandis que Jean Lacornerie, du théâtre de la Croix-Rousse, assure la mise en scène.

The Pajama Game – Du 12 au 14 décembre au théâtre de la Renaissance et du 18 au 29 décembre au théâtre de la Croix-Rousse

[Article extrait du supplément Culture de rentrée de Lyon Capitale]