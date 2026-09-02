Culture
Cédric Daniélo et Yohan Genin © Paul Bourdrel

La Machine de Turing, à (re)découvrir à la Comédie-Odéon

  • par Caïn Marchenoir

    • La Machine de Turing, pièce multi-récompensée, est de retour !

    Récompensée par quatre molières en 2019, dont ceux du meilleur spectacle du théâtre privé, de la meilleure mise en scène et du meilleur auteur, La Machine de Turing a séduit le public et les critiques.

    Joué par des comédiens lyonnais, le spectacle est repris à la Comédie-Odéon.

    Une excellente occasion de découvrir – ou de revoir – cette pièce signée Benoit Solès. Mise en scène par Tristan Petitgirard, elle retrace le destin hors du commun du mathématicien britannique Alan Turing (1912-1954).

    Une construction scénique fluide, agrémentée de projections vidéo intégrées au décor. Le spectateur plonge dans l’univers complexe et émouvant de ce scientifique d’exception, à tous points de vue.

    Alan Turing, inventeur d’une “machine pensante”, est souvent considéré comme le précurseur des ordinateurs modernes et même de l’intelligence artificielle, si présente aujourd’hui.

    Messages codés

    Manière de biopic théâtral, la pièce revient sur les différentes facettes de sa vie : une enfance solitaire, marquée par les chiffres, qu’il considérait “comme ses seuls amis” ; puis son rôle capital durant la Deuxième Guerre mondiale.

    L’un des faits saillants de sa vie fut en effet, une fois enrôlé – presque malgré lui – par les services secrets britanniques, de mettre au point une machine capable de déchiffrer les messages codés de l’armée allemande. Contribuant ainsi à écourter le conflit et sauver des milliers de vies.

    Mais son parcours, fait de découvertes, se heurte malheureusement à l’intolérance de son époque. Son homosexualité, considérée alors comme un crime, lui vaut une condamnation qui le démolit. Entre engagement scientifique et destin brisé, La Machine de Turing dresse le portrait d’un homme aussi brillant que profondément humain.

    Dans le rôle d’Alan Turing, Yohan Genin est d’une troublante justesse. Il transmet ses maladresses aussi bien que son intelligence et son humour particulier. Tandis que Cédric Daniélo, avec une aisance remarquable, se glisse dans la peau des différents protagonistes qui influencèrent l’existence de Turing. Un formidable duo qui rend le spectacle aussi passionnant qu’émouvant !

    La Machine de Turing –Du 2 septembre au 30 octobre à la Comédie-Odéon

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