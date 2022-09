EM Lyon en lice aux Pyramides d’or

C'est l'une des récompenses les plus prisées dans le milieu de l’immobilier. Le campus de l’EM Lyon de COGEDIM se place en bonne position.

A ce jour, le Campus de l’EM Lyon du promoteur COGEDIM remporte le Grand prix régional ce qui le place dans la course pour les Pyramides d’Or au niveau national.

A ses côtés, et lauréats d’autres prix, se trouvent "Le Swan" à Villeurbanne du promoteur Icade Promotion remporte le Prix de l’immobilier de l’entreprise.

Le Prix de l’Immobilier d’Entreprise valorise l’engagement des adhérents dans un secteur qui participe directement à la vie des entreprises et à la croissance économique du pays. Les opérations d’immobilier tertiaire s’entendent de celles affectées exclusivement à l’exercice d’activités commerciales de direction d’administration de secrétariat d’information de conseil d’études d’ingénierie d’informatique de gestion d’assurance....

Le projet Origine Trévoux, de Icade Promotion et Rei Habitat, remporte quant à lui le Prix du bâtiment bas carbone. L'idée de ce prix est de démontrer la faisabilité et la compétitivité des projets de construction bas- carbone dans la durée et conformes aux attendus de la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) et de contribuer au développement des innovations dans les bâtiments en faisant la promotion des solutions connectées et des services contribuant au bien-être des occupants.

Organisées par la Fédération des promoteurs immobiliers de France, Les Pyramides d’or récompensent les projets esthétiques et innovants qui contribuent au développement de la ville et à l’intégration social dans le territoire où il installé.

Unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du secteur privé en France, la FPI négocie les accords de branche et se pose en interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics dans le domaine. En 2021 elle revendiquait 32300 employés. Aujourd’hui La FPI annonce rassembler près de 700 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et Outre mer.