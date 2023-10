La danse rebelle de Marco da Silva Ferreira

Marco da Silva Ferreira fusionne, sur fond d’électro, danses urbaines et danses folkloriques. Un spectacle explosif !

Artiste associé à la Biennale et à la Maison de la danse, le Portugais Marco da Silva Ferreira fut révélé aux Lyonnais notamment avec Brother en 2018, une pièce sur la fraternité et la transmission, qui amène les danses ethniques à traverser la culture urbaine et fait émerger une gestuelle très physique et novatrice.

Véritable coup de cœur présenté en extérieur lors de la dernière Biennale de la danse, son duo Fantasie minor interprété par deux jeunes danseurs hip-hop exceptionnels sur la musique de Schubert, remixée à la sauce électro, est un battle qui, tout en gardant sa force brute, dessine une écriture jubilatoire et extrêmement ciselée.

Identité collective

Carcass, sa dernière création, est dans la même veine que Brother. Intégrant le passé et le présent, il utilise la danse comme outil de recherche sur la construction de l’identité collective, la mémoire et la cristallisation culturelle.

Il réunit dix danseurs et deux musiciens (un batteur et un musicien électro) mêlant les danses urbaines ou issues du clubbing (waacking, kuduro, voguing, house…) aux danses folkloriques portugaises (caricaturées et censurées pendant la dictature) dont il bouleverse le caractère immuable en leur redonnant vie au travers de communautés réinventées.

En baskets, vêtus de kilts colorés s’apparentant à des tenues sportives et de justaucorps découpés, les danseurs débarquent avec des jeux de jambes très rapides et des battements de pieds qui les amènent à constituer peu à peu une entité vibrante et exaltée. Menée par des corps qui jouent sur le féminin et le masculin et abhorrent une puissance qui va crescendo, la danse se fait tribale, jumpstyle, transe, baroque, sculpturale. Rebelle et libératrice !

Le retour des premières parties avec une conférence spectaculaire

Renouant avec la tradition des premières parties, la Maison de la danse propose dans son studio et avant Carcass (les 12 et 13 octobre uniquement), Performeureuses, une conférence pas comme les autres orchestrée par Hortense Belhôte.

Performeureuses de Hortense Belhôte © Fernanda Tafner

Enseignante d’histoire de l’art et comédienne, elle développe un cycle de conférences spectaculaires avec l’idée de populariser de manière documentée et très ludique des concepts pointus, pensés par des universitaires ou des minorités. Elle nous invite ici à revisiter l’histoire de la performance en danse contemporaine en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps en mouvement. À ne pas manquer !

… Sans oublier l’événement ouvert à tous, House on Fire, pour faire la fête

Tiago Guedes, son nouveau directeur, souhaite faire de la Maison de la danse un lieu de fête qui accueille la danse et le public de toutes les manières possibles, créant pour cela un événement récurrent appelé House on Fire, en résonance avec un spectacle.

Ainsi, le vendredi 13 octobre, avant la représentation de Carcass, les spectateurs (mais pas que) sont invités à danser dès 19 h sur un nouveau plateau créé vers l’entrée de la Maison et à investir à partir de 22 h 30 le restaurant et le bar transformés en un club.

Le tout est ambiancé par les Unit Sœurs, un collectif d’artistes qui accompagne l’émergence de la scène électronique féminine lyonnaise. Dans une atmosphère surchauffée, ils pourront danser à côté des interprètes du spectacle qui les auront rejoints sur ce joyeux dance floor ouvert à tous !

Carcass - Marco da Silva Ferreira – Du 11 au 13 octobre

Performeureuses - Hortense Belhôte – Les 12 et 13 octobre

House on Fire – Le 13 octobre, à la Maison de la danse

www.maisondeladanse.com