Un exercice "attentat" organisé à Tarare mardi 17 octobre

Cet exercice va entraîner la fermeture de l'autoroute A89 entre Tarare et Balbigny.

Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre 2023, un exercice "attentat" sera organisé à Tarare, sous l'autorité de la préfète du Rhône. "Services de l’État, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour tester leurs capacités d’action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence" explique la préfecture dans un communiqué.

L'exercice nécessitera la fermeture de l'autoroute A89 entre Tarare Est et Balbigny dans les deux sens de la circulation, entre 20h et 6h le lendemain matin. Par conséquent les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Tarare-Est (n°35) en suivant la RN82 puis la RN7 en direction de Tarare (S17) ; ils rejoindront ensuite la D121 puis la D8 en direction de Lyon (S19). Dans l'autre sens de circulation les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Balbigny (n°33) en empruntant la RN82 puis la N7 en direction de Roanne (S20 puis S18).