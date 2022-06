Julie Cavanna, molière de la révélation féminine 2018 pour son rôle dans la pièce Adieu Monsieur Haffmann, interprète l’œuvre d’Amandine Raiteux, Mimosa à la Comédie Odéon.

C'est l’histoire d’une jeune fille cherchant à trouver sa place parmi ceux qui l’entourent. Le temps de ses insomnies, elle se questionne et tente de comprendre son mal-être.

Elle nous fait part de sa difficulté à grandir, à passer de l’adolescence à l’âge adulte quand la cellule familiale et le système scolaire se montrent défaillants. Avec justesse et humour, elle nous emporte dans un récit bouleversant et éclairant sur son anorexie et ses failles, partagées par de nombreuses jeunes filles d’aujourd’hui.

Mimosa – Du 8 au 11 juin à la Comédie-Odéon