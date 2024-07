JO Paris 2024 : Mourad Merzouki, le Lyonnais de l’Olympiade culturelle 

Présent avec plusieurs événements et spectacles labellisés Olympiade culturelle, le Lyonnais Mourad Merzouki, qui portera également la flamme olympique, sera au cœur des JO 2024.

Dominique Hervieu est venue le chercher et il l’a fait : inventer la danse des Jeux ! Reprise dans toutes les écoles de France grâce notamment aux instituteurs et aux tutos, elle fut également au cœur d’un concours national qui a récompensé dernièrement une équipe au théâtre de la Ville à Paris.

“Il ne s’agit pas,explique-t-il, comme certains l’ont cru, de la danse de la cérémonie d’ouverture, mais à l’image de ce que nous avions fait pour le final du défilé de la Biennale de la danse sur la place Bellecour avec la Tarentelle, d’une danse inclusive, avec une gestuelle simple, qui puisse être réalisée par tout le monde y compris des personnes handicapées car, croyez-moi, le faire en fauteuil c’est pas facile. Je l’ai créée il y a un an, elle a été relayée auprès des enfants, mais pas que, y compris à l’étranger. C’est une façon pour moi d’échauffer le public avant les Jeux, de le préparer au sport et aux mouvements, de donner envie aux jeunes d’investir les Jeux.”

Mourad Merzouki @Julie Cherki

La danse sera reprise également par quatre-vingts danseurs (dont quarante amateurs) dans les aéroports, à la fin des JO, quand les athlètes rentreront chez eux.

L’artiste ne s’est pas arrêté là car il a aussi imaginé la chorégraphie de l’équipe de France de natation synchronisée, un défilé chorégraphique au cœur de la nef du musée d’Orsay et la pièce Juste un fil, conçue pour l’espace public avec six circassiens de l’académie Fratellini et deux danseurs, au titre des projets emblématiques de l’olympiade culturelle en Seine-Saint-Denis.

Beauséjour, une création à Fourvière sur les corps vieillissants !

Pour la clôture des Nuits de Fourvière, le chorégraphe investit à nouveau le théâtre avec sa dernière création, Beauséjour (labellisée elle aussi), qui questionne sur le ton de l’humour les corps vieillissants dans la danse – tous les danseurs y sont confrontés et encore plus ceux du hip-hop –, les notions de performance et de virtuosité, de beauté physique et le regard du public sur tout ça.

“Le sujet est sérieux et se pose vraiment mais je l’aborde avec un angle léger, en le caricaturant notamment par l’exagération des costumes, la transformation de l’objet comme j’ai pu le faire dans Boxe Boxe ou Folia. Quelle lecture de la danse hip-hop le public pourrait-il en faire avec des corps vieillissants, qui se distendent, se transforment et deviennent moins énergiques ? Comment peut-il appréhender autre chose que la simple beauté et le côté performatif ?

Avec quatorze danseurs hip-hop sur scène, la danse généreuse et énergique sera portée par la musique de Müller et Makaroff, cofondateurs du Gotan Project qui marient tango et musiques électroniques dans une ambiance survoltée.

À noter que dans le cadre de l’Olympiade culturelle, de nombreux jeunes en réinsertion avec l’association Sport dans la Ville seront invités à une représentation, après avoir rencontré l’équipe artistique tout au long de l’année.

Beauséjour - Mourad Merzouki – Du 23 au 25 juillet aux Nuits de Fourvière