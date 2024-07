Lyon : une famille expulsée d'un immeuble ce matin par les policiers

Ce 18 juillet, des policiers de la Compagnie Départementale d'Intervention et des agents de la PAF sont venus expulser une famille membre du DAL 69, une décision "profondément injuste" pour l'association.

Ce 18 juillet au matin, vers 7h, une vingtaine de policiers de la CDI et des agents de la PAF sont venus expulser une famille membre du DAL 69, à Vénissieux. Selon un communiqué de l'association, "un rassemblement de soutien composé d’environ quarante personnes s’était installé aux pieds de l’immeuble", mais la police "a directement chargé les personnes rassemblées et ils ont procédé à l’expulsion de la famille avec les deux petites filles âgées de quatre et deux ans".

Un refus de communication

L'association explique que les forces de l'ordre présentes sur place ont refusé de les mettre en contact avec les responsables du service d’hébergement de la préfecture, rappelant que cette dernière avait été "enjointe d'assurer leur hébergement dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023".

Selon le communiqué, "la commission de médiation du département du Rhône ayant déjà reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur situation en 2021, le tribunal administratif de Lyon a ensuite enjoint, sous demande de la famille, en janvier 2023, la préfète du Rhône d'assurer leur hébergement dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023". Là encore, l'association dénonce l'absence de réponse de la préfecture, et précise qu'un nouveau recours est actuellement en cours.

Un immeuble destiné à la démolition

La santé de la fillette de deux ans serait très dégradée, c'est dans ce contexte que la famille avait décidé de s’héberger de manière autonome, au 1er rue Gaston Monmousseau, à Vénissieux, dans un appartement du bailleur social ICF, dont les anciens locataires ont été relogés parce que l'immeuble est destiné à la démolition. L'association assure "qu'il s'agissait pour la famille d'une solution temporaire, le temps que leur situation administrative se débloque".

