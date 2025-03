Théâtre : crise d’ados au TNG

To like or not © Pascal Cholette

Émilie Anna Maillet propose un spectacle immersif, To like or not, qui nous plonge dans le monde cruel des adolescents d’aujourd’hui, de ceux qui sont hyperactifs sur Internet.

En utilisant les codes de représentation des ados, la metteuse en scène se connecte aux répercussions liées à l’usage addictif des réseaux sociaux, à une période vulnérable de la vie où le regard de l’autre est central et l’identité une quête chaotique.

To like or not est une œuvre augmentée à mi-chemin entre le numérique et le théâtre, entre écrans géants et incarnations sur le plateau, le réel se dérobe, chacun cherche à tirer son épingle du jeu.

To like or not – Du 26 au 29 mars au TNG