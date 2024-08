Humour à la Comédie-Odéon : "Souvenirs, souvenirs", une comédie sentimentale, mais pas niaise ! 

Yohan Genin et Romy Chenelat © Paul Bourdrel

C’est déjà la rentrée avec La Comédie-Odéon qui propose Souvenirs, souvenirs, une comédie sentimentale écrite et interprétée par Yohan Genin et Romy Chenelat.

La pièce met en scène deux personnages qui leur ressemblent, au moins un peu. Antoine est un inventeur, un insatiable insatisfait et un boulimique de la vie. Il crée sans trouver le succès et vit le succès sans avoir rien créé. Tandis que Suzanne est chanteuse, féministe convaincue, la créativité chevillée au corps, elle parfume la vie de sa douceur.

Elle est persuadée de se souvenir de tous les détails de leurs moments heureux, loufoques ou tristes, il est certain de les confondre tous.

Durant un peu plus d’une heure, ils revivent mais surtout comparent les moments qui les ont rapprochés, ou éloignés. Chacun a sa version ! Aussi bien des débuts que de la fin qu’ils projettent, chacun à sa manière. On les voit donc jeunes, moins jeunes, presque vieux puis carrément décatis… Amoureux fous ou en colère, d’une incroyable mauvaise foi mais toujours attachants et formidablement drôles !

Souvenirs, souvenirs – Du 21 au 31 août à la Comédie-Odéon