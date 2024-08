450 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes ce 17 Aout

Samedi 17 aout, la foudre est tombée du ciel Auvergnat et Rhônalpins. Des orages qui ont particulièrement touché Lyon, Saint-Étienne et l'Ardèche

Comme annoncé, les orages ont animé la journée du 17 aout. La région Rhône-Alpes est la plus concernée avec 437 impacts de foudre enregistrés par Kéraunos (l'observatoire français des tornades et des orages violents). Une bonne partie de ces décharges de foudre est tombée sur Lyon et Saint-Étienne. Le sud également touché, du côté de Largentière en Ardèche et de Nyons dans la Drôme.

Dans l'ancienne région Auvergne, l'activité orageuse était plus calme. Treize décharges de foudre ont été enregistrées dans le sud-est de la Haute-Loire.

Ce dimanche, plus aucun département d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est placé en vigilance aux orages. La Savoie et la Haute-Savoie restent en vigilance pluie-inondation.