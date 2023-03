Hip-Hop au Toboggan de Décines : la french touch féminine

On avait adoré Queen Blood, un ballet hip-hop dansé par sept femmes virtuoses, on se précipitera donc sur One Shot !

Cette dernière pièce d’Ousmane Sy, qui a été réalisée avant son décès en décembre 2020, s’immerge une fois encore dans un univers féminin où l’énergie se love à l’intérieur d’une écriture précise et redoutable sur ce qu’elle révèle de la féminité des interprètes.

Co-directeur du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E qui rassemble des chorégraphes issus des danses urbaines, il était un célèbre représentant de la house dance en France, un style mélangeant salsa, afro, claquettes…, né dans les clubs new-yorkais des années 1980.

Fort de ces influences, Ousmane Sy a développé une danse fluide, aérienne et pulsatile qui emprunte aux rythmes de la house music mais aussi africains et antillais. En 2012, il a créé Paradox-Sal, un crew 100 % féminin pour leur enseigner le mélange subtil de la house dance, travailler avec la figure féminine dans le hip-hop et les accompagner dans l’affirmation de ce qu’elles sont, déployant les styles qu’elles maîtrisent comme le locking, le popping ou encore le krump.

Dansé par cinq de ses membres, rejoints sur scène par trois invitées et un DJ, One Shot est un terrain de jeu où les danseuses se transmettent les mouvements, partant des duos jusqu’aux figures d’ensemble, nous embarquant dans le plaisir de la danse partagée. /// M. P.

One Shot - Ousmane Sy – Le 21 mars, au Toboggan de Décines