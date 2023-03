Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 17 au 19 mars

Pour ce dernier week-end de l'hiver des 18 et 19 mars, le programme est varié entre culture, alcool - avec modération - et artisanat.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale vous propose sa sélection de sorties pour le week-end des 18 et 19 mars.

Les rencontres internationales du dessin de presse

Du 17 au 19 mars dans la métropole de Lyon, l'association d'éducation aux média "Ça presse" organise les rencontres internationales du dessin de presse. 200 dessins seront exposés sur le thème de l'Europe et les frontières de l'Europe, principalement à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Plusieurs conférences sont également organisées tout au long du week-end. Plus d'informations sur le site de l'évènement. Entrée gratuite pour tous à l'Hôtel de Ville.

Saint-Patrick et Salon du Whisky

Ce vendredi 17 mars c'est soirée de Saint-Patrick. Dans le Vieux-Lyon, au Paddy's Corner même dans des bars plus traditionnels, de nombreuses animations seront proposées.

Samedi et dimanche, le Lyon Whisky Festival investira le palais de la Bourse. Des pays comme la Corée du Sud ou le Danemark seront mis à l'honneur. Il sera possible de déguster et d'assister à des conférences et ateliers. Comptez tout de même 40 € pour accéder au festival. Plus d'informations sur le site de l'évènement.

Marché de créatrices Les mains vertes

Les 17, 18 et 19 mars au 6 rue de la Part-Dieu, le marché de créatrices Les mains vertes investira les locaux d'InSted. Une quarantaine d’artisanes locales proposeront aux visiteurs des collections sur le thème de la flore et de la faune et des produits éco-responsables. Plus d'informations sur le site de l'évènement.