Exposition photo : découvrir la génération French Tech !

Le collectif lyonnais ITEM expose le photographe Cyril Marcilhacy qui nous fait découvrir l’étrange et fascinant univers de la French Tech.

Le collectif de photographes documentaires ITEM inaugure son nouveau lieu (35, rue Burdeau) avec Génération French Tech, Le Mythe de la Licorne, une exposition de Cyril Marcilhacy sur l’univers de la tech en France, réalisée dans le cadre de la grande commande photographique de la Bibliothèque nationale de France.

“Après avoir découvert la Silicon Valley à San Francisco,nous dit-il, j’ai voulu explorer l’univers de la tech en France. Il est méconnu du grand public mais ancré dans notre actualité, car avec l’élection d’Emmanuel Macron, la start-up nation est apparue. Et malgré la crise sanitaire, 2021 fut une année record pour les levées de fonds des start-up françaises avec 11,7 milliards d’euros tandis que de nouvelles licornes ont émergé.”

Le masque de réalité mixte créé par Stan Larroque (société Lynx) © Cyril Marcilhacy

Une licorne est une entreprise technologique non cotée en bourse mais valorisée à plus d’un milliard de dollars. Parmi les vingt-cinq licornes françaises figurent sur le podium Doctolib (e-santé), Back Market (e-commerce) et Contentsquare (logiciels).

Objet de fantasmes, très prisée par les jeunes, la start-up incarne un nouveau modèle d’entreprise – un management cool, le sentiment de liberté au travail, des événements festifs, la conviction de changer le monde, de nombreux postes bien payés – créé en majorité par des hommes, diplômés et issus de milieux aisés !

Licorne et école inclusive

Refusant de caricaturer l’écosystème de la French Tech, Cyril Marcilhacy raconte la grande histoire au moyen de petits récits, partageant le quotidien de salariés au bureau mais aussi chez eux.

Il s’est immergé, entre autres, dans la licorne Back Market puis au sein de l’École 42, établissement de programmation informatique gratuit créé par Xavier Niel où des publics divers peuvent rentrer sans diplôme après un mois de rude immersion.

Cette approche inclusive est ainsi mise en valeur dans une très belle composition photographique où aux côtés des étudiants de l’école on découvre la photo de Xuan-Vi Tran, passionnée de danse et de nouvelles technologies, très impliquée dans les questions d’inclusion et d’empowerment féminin… Tout n’est pas rose dans cet univers, la frontière entre le privé et le travail s’efface souvent, il y a des restructurations, un cycle permanent de faillites et de créations mais toujours le rêve de nouveaux projets.

Conçue comme un espace immersif, l’exposition parle directement aux connaisseurs et passionnera ceux qui ne connaissent rien à notre French Tech !

Génération French Tech, Le Mythe de la Licorne - Collectif Item– Jusqu’au 17 mai

www.collectifitem.com