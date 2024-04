Après un début de semaine plutôt frais, les températures vont de nouveau grimper ce week-end à Lyon et dans la région lyonnaise. Avant une nouvelle chute des températures dès lundi.

"En avril ne te découvre pas d'un fil". Ce dicton sera, pour les prochains jours, à mettre en pratique à Lyon et dans tout le département du Rhône. Si les températures annoncées pour ce week-end pourraient inciter les Lyonnaises et Lyonnais à troquer les pulls et les manteaux pour des vêtements plus légers, dès lundi, le mercure chutera drastiquement.

"Durant le weekend, certains records quotidiens de chaleur sont menacés" débute Guillaume Séchet, météorologue pour le site Météo Lyon. "Si le record mensuel de 30,1 degrés, établi en 1949, ne sera pas battu, on pourrait, avec les 26 degrés attendus ce samedi, se rapprocher des records journaliers pour un 13 avril", poursuit-il.

Pas de sable du Sahara cette fois-ci

Une douceur anormale pour la saison et des températures entre 8 et 9 degrés au-dessus des normales de saison sont attendues dès vendredi dans la région lyonnaise. Une semaine après un premier épisode de douceur, les Rhodaniens vont pouvoir profiter de ces températures printanières. "Le weekend s'annonce encore plus agréable que celui de la semaine dernière car il y aura beaucoup moins de vent et le ciel sera dégagé, contrairement à la semaine dernière où on avait connu un épisode de sable du Sahara" explique Guillaume Séchet.

Mais attention, après trois jours agréables niveau températures, ces dernières vont de nouveau chuter, comme on avait pu le voir en ce début de semaine. "C'est un peu les montagnes russes en ce moment. Entre dimanche et lundi on va sans doute perdre 10 degrés", prévient le météorologue.

Un temps un peu plus sec pour la fin du mois

Cependant, la pluie bien présente ces dernières semaines, pourrait laisser place, globalement, à plus de soleil. S'il y aura bien quelques averses lundi et mardi, "le temps très agité qu'on a connu semble terminé et on se dirige vers un temps un peu plus sec" complète Guillaume Séchet.

Avec un flux de nord-ouest qui s'installera dès lundi, la fraîcheur sera bien de retour à Lyon et devrait s'y installer au moins une grosse partie de la semaine prochaine. Après des températures au-dessus des normales de saison, le mercure prévoit des températures 2 ou 3 degrés en dessous de la normale pour toute la semaine. De quoi utiliser les pulls et manteaux encore quelques jours à Lyon.