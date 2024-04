(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Dans le cadre des travaux d’extension des quais de la ligne de tramway T2, la station Perrache ne sera pas desservie du 15 au 27 avril.

Les travaux d'extension des quais de la ligne de tramway T2 se poursuivent et perturbent la circulation des lignes T1 et T2.

La ligne T1 circulera entre IUT Feyssine et Quai Claude Bernard puis entre Debourg et Place des Archives :

Premier départ de IUT Feyssine direction Quai Claude Bernard à 5h02.

Premier départ de Quai Claude Bernard direction IUT Feyssine à 4h55.

Dernier départ de IUT Feyssine direction Quai Claude Bernard à 0h26.

Dernier départ de Quai Claude Bernard direction IUT Feyssine à 0h21.

La ligne T2 circulera uniquement entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot - Sciences Po Lyon. Les stations de Place des Archives à Hôtel de Région Montrochet seront quant à elles desservies par la ligne T1.

Premier départ de Saint-Priest Bel Air direction Centre Berthelot - Sciences Po Lyon à 4h55.

Premier départ de Centre Berthelot - Sciences Po Lyon direction Saint-Priest Bel Air à 4h48.

Dernier départ de Saint-Priest Bel Air direction Centre Berthelot - Sciences Po Lyon à 23h50.

Dernier départ de Centre Berthelot - Sciences Po Lyon direction Saint-Priest Bel Air à 0h45.

