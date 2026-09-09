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Métropole de Lyon : les enseignants ont jusqu’au 11 septembre pour s’inscrire aux Classes Culturelles

  • par LR

    • Le dispositif des Classes Culturelles revient cette année avec huit parcours thématiques inédits. Les enseignants ont jusqu’au 11 septembre pour soumettre leur dossier.

    Porté par le laboratoire d’innovation publique Erasme et accompagné tout au long de l’année par Réseau Canopé, le dispositif des Classes Culturelles revient cette année dans la métropole lyonnaise. Ce dernier permet chaque année à des collégiens et leurs enseignants de se retrouver autour de projets collectifs mêlant créativité, culture et technologie et de renforcer l’ouverture culturelle des jeunes.

    Pour cette rentrée, huit parcours thématiques inédits sont proposés, tous explorant "les grands enjeux de notre époque" : imaginer des solutions innovantes face aux pics de température, explorer la notion de ville idéale à travers le graphisme ou bien analyser des documents d’archives pour aborder la guerre d’Algérie… Pour y participer, les enseignants ont jusqu’au 11 septembre pour soumettre leur dossier via le formulaire ADAGE, disponible sur le portal ARENA.

    56 classes ont participé aux Classes Culturelles l’an passé, permettant à 1 650 élèves de s’interroger sur le monde tout en s’amusant. Depuis 2019, le dispositif a touché 10 000 élèves.

    Lire aussi : Une classe culturelle numérique lyonnaise récompensée lors d'un festival européen

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