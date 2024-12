Exposition : immersion dans l’univers des impressionnistes

Le centre Eclipso nous invite, avec une expédition immersive, à revivre la naissance du mouvement impressionniste. Une expérience unique !

Après le succès rencontré à Paris au musée d’Orsay, Eclipso (réseau de centres d’expéditions immersives qui facilite l’accès à la culture et aux voyages par la réalité virtuelle) présente à Lyon Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874. Il s’agit d’une expérience totalement immersive célébrant le 150e anniversaire de la première exposition impressionniste qui s’est tenue dans l’atelier du photographe Nader, au 35, boulevard des Capucines à Paris, par un groupe d’artistes fondateurs.

Grâce à une reconstitution minutieuse et une technologie de pointe, les visiteurs peuvent s’immerger et déambuler au cœur de l’atelier, des œuvres et des lieux qui les ont inspirés, rencontrer les figures emblématiques de l’époque – Monet, Renoir, Cézanne, Morisot, Degas… – et explorer des scènes emblématiques comme celle de l’île de la Grenouillère où Renoir et Monet peignent ensemble mais aussi Le Havre où Monet a peint son célèbre Impression, soleil levant.

Renoir et Monet peignant l’Île de La Grenouillère © Excurio - Gedeon Experiences - Musée d’Orsay

Elle propose ainsi au grand public de (re)découvrir l’importance de ce mouvement lorsqu’un groupe d’artistes s’est détaché de la peinture académique traditionnelle pour se concentrer sur les atmosphères, les couleurs et sur le traitement de la lumière en étudiant ses changements en fonction des heures de la journée.

Un mouvement qui développe une esthétique caractérisée par la juxtaposition de touches fragmentées, des contours flous, exprimant la fugacité de l’instant, revendiquant – au grand dam de la peinture académique – un goût pour les paysages ou des sujets réalistes issus de la vie moderne comme la ville, les gares, la foule et les loisirs (guinguettes, cabarets, opéra…).

Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874 – Centre Eclipso, 112, cours Charlemagne, Lyon 2e