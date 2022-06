Exposition au musée de Confluences : dans les profondeurs de la terre

Avec l'exposition Les Secrets de la terre, le musée des Confluences propose aux visiteurs de plonger dans les profondeurs de notre planète.

Partez à la découverte des richesses minérales de la planète puisant dans les 8 000 échantillons de minéraux, 525 gemmes et 2 500 spécimens de roches qui constituent une des plus grandes collections publiques de minéralogie.

Conçue sous la forme d’un dialogue entre l’histoire des civilisations et celle plus ancienne de la formation des minéraux, l'exposition Les Secrets de la terre révèle leurs propriétés physiques et chimiques et leurs utilisations à travers les âges, depuis la préhistoire.

On redécouvre ainsi que la pierre sert à la construction des outils et des habitats, les métaux à la fabrication des armes, des monnaies, puis des machines, les roches, comme le charbon, à la production de l’énergie, les terres, minerais et sels à l’alimentation de l’industrie.

Dans son parcours, l’exposition alerte sur le fait que ces ressources deviennent rares en raison d’une exploitation trop intensive, provoquant des prospections sous la terre encore plus profondes.

Les Secrets de la terre – Du 24 juin 2022 au 22 octobre 2023 au musée des Confluences, Lyon 2e