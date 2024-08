Exposition à Valence : la Terre où est né le soleil

Le Centre du patrimoine arménien de Valence organise régulièrement des expositions avec plusieurs objectifs dont celui de faire connaître l’histoire de la diaspora arménienne en la mettant en perspective avec celle d’autres migrations contemporaines.

Il accueille La Terre où est né le soleil, une exposition du photographe plasticien Julien Lombardi, présentée en 2022 aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles, qui nous emmène au Mexique, à Wirikuta, un territoire fascinant, riche en ressources naturelles et culturelles, menacé par l’industrie minière, l’agriculture intensive et le tourisme de masse

Mais aussi terre des mythes fondateurs et de nombreuses divinités pour les Wixarika qui s’y rendent en pèlerinage afin d’honorer la naissance du soleil et du feu. Photographies, vidéos et installations nous font découvrir avec poésie et un réalisme fantastique cet endroit mystérieux et lointain.

La Terre où est né le soleil - Julien Lombardi – Jusqu’au 1er septembre, au CPA de Valence – www.le-cpa.com