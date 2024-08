Circulation très difficile pour le retour des vacances

La circulation est très ralentie sur certains grands axes routiers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, Bison Futé voit rouge ces 17 et 18 aout.

Ça bouchonne fort sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. En ce week-end des 17 et 18 aout, de nombreux vacanciers ont pris la route du retour des vacances. Plusieurs axes sont particulièrement fréquentés et la circulation est difficile.

Sur le secteur sud de la région, le passage de Valence et de Vienne est l'un des plus empruntés de France à cette période. Sur l'A7 entre Vienne et Lyon, Bison Futé annonce plus de 10 kilomètres de ralentissements le 17 aout à la mi-journée.

Un bouchon de plus de 30 kilomètres est aussi signalé à Valence, dans le sens Lyon vers Marseille.

Enfin, au nord de Lyon, un bouchon de cinq kilomètres rend la circulation très lente en arrivant à Villefranche-sur-Saône.

Circulation très difficile autour de Clermont-Ferrand et d'Issoire

Sur l'A75 entre Issoire et Clermont-Ferrand, plusieurs ralentissements sont signalés. Le premier au niveau d'Issoire avec un bouchon de cinq kilomètres, le second au niveau du Crest avec un peu moins de dix kilomètres.

Plus au nord, sur l'A71, la circulation est bloquée sur plusieurs kilomètres entre Clermont-Ferrand et Riom.

Jusqu'au dimanche 18 aout, les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes devraient être très fréquentées. Il est conseillé de partir aux heures creuses et de faire des pauses régulièrement.