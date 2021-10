Exposition à Lyon : les documentaires de l’intime à la galerie Le Bleu du Ciel

Développant toujours plus la photographie documentaire, la galerie Le Bleu du Ciel présente deux artistes femmes de la région qui abordent, chacune à leur manière, la thématique de l’intime.

Originaire de la Drôme, vivant entre Lyon, Arles et Épinal, Nina Ferrer-Gleize explore la relation entre photographie, écriture et littérature, des langages qu’elle utilise pour confronter le réel et la fiction dans une recherche qui se concentre actuellement sur le monde rural dont elle est issue.

Dans son exposition L’agriculture par contact, elle restitue un travail de terrain réalisé dans l’exploitation laitière de son oncle en Ardèche. Elle témoigne ainsi d’un désir de tisser des liens entre les individus du territoire tout en nous proposant de nouveaux regards sur la vie quotidienne de ce monde qui nous est inconnu.

Lise Dua est originaire de Chambéry, formée, entre autres, comme Nina Ferrer-Gleize, à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Avec Je n’écris plus pour moi seule, elle revisite son histoire familiale et la manière dont les différentes personnes qui la composent, reproduisent inconsciemment des gestes et des situations au travers des générations, questionnant leur relation au temps et leur résonance dans l’œuvre de filiation.

L’agriculture par contact de Nina Ferrer-Gleize et Je n’écris plus pour moi seule de Lise Dua – Galerie Le Bleu du ciel – Du 16 octobre au 13 novembre – www.lebleuduciel.net