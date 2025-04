Concert à l’Auditorium : un appétit d'orgue

Spectacle à la fois didactique et musical, ce rendez-vous nous plonge aux sens propres et figurés dans les entrailles du grand orgue de l’Auditorium.

Véritable pachyderme avec ses 6 400 tuyaux et 82 registres différents, l’orgue conçu en 1978 par Aristide Cavaillé-Coll et bien installé depuis lors au fond du plateau de l’Auditorium intrigue par ses proportions mais également quant à son fonctionnement.

Depuis la console où se situe le clavier (et qui ressemble à un cockpit d’avion) jusqu’aux entrailles de l’instrument, Sabine Quindou (présentatrice bien connue de l’émission “C’est pas sorcier”), accompagnée de sa “Petite Voix”, joue les exploratrices et se lance à la découverte de cette usine à gaz (ou plutôt à air).

Un cours d’organologie drôle et ludique au cours duquel les plus jeunes d’entre nous (à partir de 7 ans) pourront aussi appréhender cette mystérieuse machine. Et en action s’il vous plaît puisque le jeune organiste Gabriele Agrimonti nous fera au fur et à mesure goûter les différentes sonorités permises par cet instrument d’exception à travers des pièces de J.-S. Bach, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns ou Charles-Marie Widor.

Au cœur de l’orgue – Samedi 12 avril à 15 h et 18 h à l’Auditorium

www.auditorium-lyon.com