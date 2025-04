L'OL reçoit ce jeudi 10 avril Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa. Pour cette occasion, le club lyonnais devrait battre le record d'affluence au Groupama Stadium pour un match de coupe d'Europe.

C'est le grand soir pour l'Olympique Lyonnais. Le club entrainé par Paulo Fonseca reçoit ce jeudi 10 avril Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa. Pour cette occasion, et alors que le Groupama Stadium affichera complet pour encourager les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, l'OL va battre son record d'affluence pour un match de coupe d'Europe.

C'est ce qu'a annoncé Laurent Prud'homme, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, au micro de Radio Scoop ce mercredi. "On sera à plus de 58.000 spectateurs. C'est exceptionnel !" s'est enthousiasmé le dirigeant lyonnais. Le précédent record d'affluence pour un match européen de l'OL datait de 2019 et la réception du FC Barcelone. Le 17 février 2019, 57 889 spectateurs étaient venus encourager l'OL en huitième de finale aller. Les coéquipiers de Memphis Depay, Houssem Aouar et Ferland Mendy avaient d'ailleurs tenus tête aux partenaires de Lionel Messi et Luis Suarez (0-0).

A noter que le record d'affluence pour un match de football date du 18 septembre 2022 avec la réception du PSG en championnat qui avait rassemblé 58 230 spectateurs. L'affluence record pour un match est elle détenue par la demi-finale de Top 14 en mai 2018 entre Montpellier et le LOU. Le Groupama Stadium avait accueilli 58 664 spectateurs pour l'occasion.

Face à Manchester United ce jeudi soir, l'OL pourrait ainsi compter sur le soutien de nombreux supporters. Les hommes de Fonseca espère se qualifier pour la deuxième fois de leur histoire en demi-finale de Ligue Europa. Après le match aller, l'OL se déplacera à Old Trafford la semaine prochaine.