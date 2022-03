Longtemps repoussé, voilà enfin le grand retour en solo de Damon Albarn. Et c’est avec un disque en forme de déclaration d’amour à l’Islande, son pays de semi-adoption.

L’affaire a commencé il y a presque une quinzaine d’années lors de sessions d’enregistrements à Reykjavik, l’une des villes les plus cool du monde. Albarn commence par y acheter une maison avec vue sur la baie et un kaffibarinn (un coffee-shop).

Puis mûrit l’idée, le concept et la musique de ce qui deviendra The Nearer the fountain, more pure the stream flows qui marie habilement pop exigeante et expérimentation classieuse, le style de longue date attaché à Damon Albarn sur ses albums solo et l’atmosphère si singulière de l’île de glace, sauvage, fantomatique et poétique, qui a toujours su infuser la musique pop locale.

Le concert prévu à l’Auditorium devrait avoir quelque chose d’une messe païenne donnée sous le soleil de minuit.

Damon Albarn – Le dimanche 6 mars à l’Auditorium, Lyon 3e