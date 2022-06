Après trois jours de festival, la 17e édition du Lyon BD Festival a pris fin le dimanche 12 juin. Résultat : 8 500 visiteurs, un succès pour les organisateurs.

Célébration du 9e art à Lyon, le festival de bande dessinée Lyon BD Festival, 17e du nom (dont Lyon Capitale est partenaire) a pris fin après trois jours de festivités. Le public est venu nombreux pour rencontrer les 200 auteurs et scénaristes de plus de 18 pays invités. Avec 8 500 visiteurs, le festival enregistre une croissance de ses visites par rapport à l'édition précédente (+6%), et cela malgré une date dans un week-end électoral.

Prix Hors Cases

Lyon BD, Le Monde et la Sofia se sont réunis pour attribuer un prix à un acteur qui a mené une action pour décloisonner le monde de la BD. C’est le prix Hors Cases avec à la clé, 5000 euros à gagner pour les lauréats. Cette année, deux lauréats ont ont été nommés ex-aequo.

Le journal "Planète 2" est le premier lauréat. Il a gagné le vote des jurys pour la rédaction de son journal gratuit qui s’est ouverte à un panel de participants très large, connus ou non. Ensuite, pour le projet "Créatrices de BD : histoire, revendications, et représentation des femmes dans la BD", le groupe de travail "Les Bréchoises" a aussi été récompensé.

Fin du festival IN, continuité du festival OFF

Si les trois jours de festivité ont pris fin, le mois de la BD n’est pas fini pour autant. Plusieurs évènements sont prévus sur le mois de juin à retrouver sur le site de Lyon BD festival. Au sein du programme on peut citer par exemple des ciné rencontres, des rencontres ou des spectacles.

