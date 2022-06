Théâtre : robot et humanité  au TNG

Dans un futur dystopique où cohabitent machines et humains, une femme lutte contre sa civilisation et leur incapacité réciproque à s’aimer. Entrez dans le temps suspendu d’Ævum, cette éternité qui dure, entre fascination et prouesse technologique. Au TNG du 15 au 17 juin.

Avec son équipe du Laboratoire de l’Inquiétante Étrangeté, Clément-Marie Mathieu développe une conception nouvelle de l’espace scénique et une application inattendue de la robotique industrielle.

Passionné de technologie, nourri de philosophie et de littérature, le metteur en scène raconte nos corps avec leur fragilité et leurs désirs à l’ère des technologies autonomes. Comment découvrir sa liberté au sein d’une civilisation où la technologie se lie plus que jamais à l’intime de l’être humain ?

Aevum – Du 15 au 17 juin au TNG