Bona sans frontera aux Nuits de Fourvière

Dhafer Youssef et Richard Bona seront à l'honneur d'une nouvelle soirée métissée jeudi 27 juillet aux Nuits de Fourvière.

Une soirée métissée de plus à Fourvière. Ce 27 juillet, deux aventuriers, deux passeurs, sont à l’honneur. Dhafer Youssef tout d’abord, virtuose tunisien de l’oud mais également compositeur et vocaliste hors norme. Entre traditions soufies, jazz contemporain et improvisations libres, Youssef nous propose un son personnel empreint de mysticisme. Quant à Richard Bona, guitariste basse d’origine camerounaise, son seul palmarès en tant que sideman et musicien de studio fait pâlir. On l’a entendu ces vingt-cinq dernières années aux côtés de Manu Dibango, Jacques Higelin, Harry Belafonte, Didier Lockwood, Joe Zawinul, George Benson, Salif Keita, Pat Metheny…

La liste de ses distinctions et des récompenses glanées au fil des ans est du même acabit. On est bien face à l’un des meilleurs bassistes en activité. Un musicien accompli également fort d’une carrière solo exemplaire et constamment renouvelée. Né de son amour pour le flamenco et ses modes rythmiques complexes, le projet Bona de la Frontera avance de sérieux arguments, à commencer par la présence du fabuleux guitariste Antonio Rey. Le chant de Maria Rey donne la réplique aux notes qui fusent sous les doigts tandis que les percussions de Paco Vega se mêlent aux claquements de talons et aux palmas des danseurs : un flamenco fusion aux accents latins qui rappelle à certains le légendaire Paco de Lucia Sextet.

Bona de la Frontera / Dhafer Youssef – Le 27 juillet au théâtre antique, dans le cadre des Nuits de Fourvière – www.nuitsdefourviere.com

[Article publié dans Lyon Capitale n° 790 – Juillet-Août 2019]