BD : les délicats univers de Camille Jourdy

Autrice et illustratrice à succès, aussi bien aux rayons jeunesse qu’adulte, Camille Jourdy décline dans ses albums des touches tendres et colorées où pointe souvent un brin de nostalgie. Rencontre avec cette artiste qui depuis dix ans a posé ses crayons à la Croix-Rousse.

Juliette, Les fantômes reviennent au printemps

Vous l’avez peut-être vu au cinéma cet été. Son roman graphique Juliette, les fantômes reviennent au printemps, a été adapté à l’écran par la réalisatrice Blandine Lenoir sous le titre Juliette au printemps. Une comédie doucement acidulée, retranscription fidèle de l’histoire de Camille Jourdy mettant en scène une trentenaire angoissée qui revient en province se ressourcer dans sa famille. Pour les besoins du scénario, Camille Jourdy y joue même son propre rôle, doublant Izïa Higelin lorsqu’elle dessine.

Rosalie Blum, son autre grand roman graphique pour adulte, avait déjà été adapté au cinéma par Julien Rappeneau en 2015. Composé de trois tomes, Rosalie Blum constituait son projet de fin d’études à l’École des arts décoratifs de Strasbourg. “Cette trilogie a pu voir le jour grâce à la rencontre avec mon éditeur Thomas Gabison au salon de Montreuil. Nous avons échangé pendant un an avant que le projet ne se concrétise”, explique Camille Jourdy.

Elle a par ailleurs réalisé de nombreuses illustrations pour des ouvrages jeunesse dès sa sortie d’école et investi ces dernières années les BD jeunesse avec ses albums comme Les Vermeilles ou Pépin et Olivia, sorti fin 2023, qui conte les aventures familiales d’un frère et sa sœur.

Pépin et Olivia

Le mélange des textes et illustrations qui parlent aux enfants trouve aussi une résonance chez les parents, dont l’univers fait écho à leur propre enfance, et n’est pas sans rappeler les fameux Tom-Tom et Nana, illustrés par Bernadette Després. “J’aime cette double lecture”, souligne Camille Jourdy.

Si beaucoup de ses albums s’inspirent du Jura, où elle a grandi et où elle retourne régulièrement en vacances, sa dernière réalisation, Pépin et Olivia, fait de doux clins d’œil à la Croix-Rousse, où l’on peut par exemple reconnaître le parc Popy ou la place des Tapis.

Camille qui, après ses études, a suivi ses amies à Lyon s’est finalement installée dans le quartier de la Croix-Rousse, où elle travaille à la maison. Dans sa chambre, un petit bureau placé devant une fenêtre crée un cocon intimiste. C’est ici qu’elle crée ses planches, à la main, utilisant de la gouache ou de l’acrylique très dilué, pour obtenir des tons clairs, proches de l’aquarelle. Née dans une famille où son art a été très tôt encouragé, l’autrice est restée très proche de son éditeur. “Je l’ai au téléphone quasiment tous les jours. Je me sens très libre mais je ne ferais pas les mêmes livres s’il n’était pas là”, dit-elle.

Sollicitée un peu partout en France pour des rencontres et festivals, vous pourrez la retrouver à Lyon en septembre prochain, lors de la seconde édition du festival de l’Illustration, organisé par Kiblind.

Rencontre au festival de l’Illustration - Aux Subs et à l’Ensba, du 27 au 29 septembre