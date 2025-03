Auditorium : Metamorphosis, l’Amérique dans tous ses états

Third Coast Percussion et le duo de danse urbaine Movement Art Is

Deuxième round du cycle “America” de l’Auditorium : après la venue de Leonard Slatkin en octobre, on se concentre cette fois-ci sur les esthétiques métisses, crossover et bigarrées chères au pays de l’Oncle Sam.

L’Auditorium met à nouveau le cap sur les États-Unis d’Amérique en privilégiant cette fois-ci des formes et des esthétiques moins “académiques” et qui sont l’une des marques de fabrique de ce qu’a pu produire cette terre d’immigration et de métissage.

À la croisée des genres et des disciplines, le spectacle Metamorphosis est le fruit de la rencontre entre le quatuor de percussionnistes Third Coast Percussion et le duo de danse urbaine Movement Art Is.

C’est autour de l’une des plus célèbres compositions de Philip Glass – la première de ses cinq Metamorphosis, arrangée par le quatuor – que s’établit cette fusion entre la musique contemporaine américaine et deux styles de danse hip-hop, le jookin et le popping, respectivement originaires de Memphis et de Miami. Dans la même optique, les musiciens du Third Coast interpréteront une œuvre de Tyondai Braxton (fils du saxophoniste de free-jazz Anthony Braxton, compositeur et membre fondateur du groupe de rock expérimental Battles) ou de la productrice électro Jlin.

C’est autour de la clarinette que se poursuit notre périple américain à travers quatre pièces contemporaines signées Paul Schoenfield, Malcolm Arnold, Menachem Wiesenberg et Conlon Nancarrow, faisant tour à tour référence au jazz, à la musique klezmer, la samba, le tango ou la square dance.

Le troisième rendez-vous de ce cycle haut en couleur reviendra sur les vases communicants entre musique savante et populaire avec notamment les Danses symphoniques de Leonard Bernstein autant à l’aise au concert qu’à Broadway.

Le Concerto pour violon de Bryce Dessner nous montrera que l’on peut aussi bien s’illustrer sur les scènes pop-rock du monde entier – Dessner est membre du groupe The National – que dans les auditoriums dédiés au répertoire symphonique.

Le tout s’achèvera avec une création (française), signée Gabriel Kahane – une figure de plus de ce mouvement crossover évoluant entre musique classique et influences pop folk. Composée pendant un voyage en train aà travers les États-Unis entamé au lendemain de l’élection de Donald Trump en 2016, cette galerie de portraits d’inconnus rencontrés dans des wagons-restaurants témoigne d’une recherche d’humanité partagée au sein d’une nation divisée.

Metamorphosis – Mardi 18 à 19 h et mercredi 19 mars à 15 h ; Une autre Amérique – Mardi 18 mars à 20 h ; American Way – Vendredi 21 mars à 20 h à l’Auditorium - www.auditorium-lyon.com