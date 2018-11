Agenda : que faire à Lyon les 9, 10 et 11 novembre ?

Entre brocantes, soirées Harry Potter, années 90, Dub, les reptiles et bien entendu les célébrations du centenaire de la paix de la Grande Guerre 14-18, ce week-end s’annonce riche à Lyon.

“Centenaire de la paix”, cérémonies du 11 novembre

Le 11 novembre prochain, Lyon fêtera les 100 ans jour pour jour de la signature de l’armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale.

Le 11 novembre prochain, 100 ans jour pour jour après la signature de l’armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale, Lyon célébrera la paix. Une journée particulière durant laquelle la traditionnelle commémoration organise sur l'île du souvenir au parc de la Tête d'Or aura lieu en plein centre-ville place Bellecour. Retrouvez tout le calendrier des commémorations ici.

Dimanche fripe, vinyle, brocante à la Commune

Amateurs de fripes et de vinyles, brocanteurs passionnés, le dimanche vintage revient à La Commune. Pour ceux qui aiment le concept, cockpit-boutique.com, le magasin spécialisé en vintage militaire revient. Des espaces seront dédiés à la brocante, à la vente d’objets anciens et de mobiliers design et à la vente de vinyles et aux mobylettes.

Dimmanche 11 novembre de 12h à 17h, La Commune, 3 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon

Télérama Dub festival au transbordeur

Après une 15e édition flamboyante, le Télérama Dub Festival revient avec une programmation riche et surprenante : des rencontres, des créations uniques, des artistes d'ici et d'ailleurs, des poids lourds et des jeunes pousses, des hommes et, enfin, des femmes trop souvent absentes de la galaxie dub. Une programmation inédite à découvrir en France et, pour la première fois, hors de nos frontières.

Samedi 10 novembre à partir de 23h. Transbordeur 69100 Villeurbanne, tarif 26,80 €

Harry Potter, la soirée “dont on ne doit pas prononcer le nom”

C'est la soirée dont on ne doit pas prononcer le nom, mais telle l'armée de Dumbledore, nous n'avons pas peur ! Ce samedi 10 novembre à Lyon, se tiendra une soirée Harry Potter.

au bar Meltdown de Lyon, 32 rue des tables claudiennes. Cette salle dédiée à l'univers du jeux vidéo (avec ordinateurs en libre accès), proposera plusieurs animations autour d'Harry Potter (Choixpeau magique pour connaître sa maison, stand de baguette, et lutte contre les forces de mal). L'entrée est gratuite, mais il est obligatoire d'être majeur pour participer à la soirée. Le Meldown prévient également qu'il pourrait y avoir du monde et que certains visiteurs pourront être invités à attendre que le bar se vide un peu.

Radio Elvis en showcase à la Fnac Bellecour

Sans masque ni artifice, leur son neuf attrape d'emblée l’auditeur par le col, fort de nouvelles influences manifestement très new-yorkaises. Sans filtre, Radio Elvis s’octroie la belle liberté de placer ses chansons poétiques entre rock, punk et pop pour le nouvel album, « Ces Garçons-Là », qui sort ce vendredi 9 novembre. Le groupe se produira dès ce samedi 10, en showacse à la Fnac Bellecour pour présenter leur nouvel opus.

Fnac Lyon Bellecour, samedi 10 novembre à 16h00. Événements sont gratuits et en libre accès dans la limite des places disponibles.

Reptilyon, rendez-vous avec la faune et la flore insolite

Le salon de la faune et la flore insolite revient à Rillieux-la-Pape pour sa 5e édition les 10 et 11 novembre prochains. Achat, échange ou simplement découverte des reptiles, amphibiens, insectes, arachnides ou encore de plantes rares, il y en a pour tous les goûts ! Le rendez-vous des terrariophilie.

Espace 140, 291 rue d’Athènes 69140 Rillieux-la-Pape. Tarifs : 8 € plein tarif ; 5 € Etudiant ; Gratuit pour les - 10 ans.

Shakespeare : nouvelle Tempête à Vénissieux

Juliette Rizoud retraduit et met en scène la pièce de Shakespeare. À voir ce vendredi (attention, une seule date). Deux œuvres de Shakespeare sont programmées à Vénissieux cette saison. Avant Le Conte d’hiver en mars, rendez-vous avec Juliette Rizoud, délicieuse comédienne que l’on a déjà croisée dans des spectacles de Christian Schiaretti ou Philippe Delaigue, qui s’attaque ici à La Tempête.

Shakespeare / La Tempête – vendredi 9 novembre à 20h au théâtre de Vénissieux

Théâtre : Irène Jacob est la Voix d’Auzet

Comédienne discrète autant que fascinante, Irène Jacob joue à partir de ce vendredi à Lyon “VxH – La Voix humaine” d’après Jean Cocteau et Falk Richter. Dans une mise en scène de Roland Auzet qui devrait vous faire lever les yeux au ciel.

Du 9 au 22 novembre à l’Ensatt (Lyon 5e – une navette est prévue à partir du théâtre des Célestins)

Opéra : les soirées “underground” de novembre

Dans les sous-sols de l’opéra, l’Underground continue à sévir. Ce mois-ci, groove afro-funk, musique portuaire, oud et éthio-jazz avant de découvrir le projet le plus furax de Marc Ribot. Rythmiques tumultueuses, folklores plus ou moins familiers, le groove afro-funk des Lyonnais de Vaudou Game ouvre le bal ce vendredi.

Concerts undergrounds – Du 9 au 30 novembre à l’amphithéâtre de l’opéra de Lyon

Dance Machine 90's à la Plateforme

Dance Machine 90's continue de faire la part belle aux années 90 et nous sommes de retour le 10 Novembre à La Plateforme !

Pas de thématique spécifique ! On balancera du gros rap FR de NTM pour traverser l'Atlantique sur du rap US façon Dr Dre, tout en passant par les hits de Gala, Darude ou encore Daft Punk, tout en ne mettant pas de côté le meilleur du RnB des Destiny’s Child... Tout un programme !

Samedi 10 novembre 22:00 à 04:00, La Plateforme, 4 quai Victor Augagneur, 69003 Lyon, 6.50€.