Soirée dont on ne doit prononcer le nom, Harry Potter, à Lyon, le 10/11

C'est la soirée dont on ne doit pas prononcer le nom, mais telle l'armée de Dumbledore, nous n'avons pas peur ! Ce samedi 10 novembre à Lyon, se tiendra une soirée Harry Potter.

Samedi 10 novembre, à partir de 19 heures, le bar Meltdown de Lyon, 32 rue des tables claudiennes, passe à l'heure d'Harry Potter. Cette salle dédiée à l'univers du jeux vidéo (avec ordinateurs en libre accès), organise la "Soirée dont on ne doit pas prononcer le nom". Jusqu'à minuit, plusieurs animations autour d'Harry Potter seront proposées, avec Choixpeau magique pour connaître sa maison, stand de baguette, et lutte contre les forces de mal. L'entrée est gratuite, mais il est obligatoire d'être majeur pour participer à la soirée. Le Meldown prévient également qu'il pourrait y avoir du monde et que certains visiteurs pourront être invités à attendre que le bar se vide un peu.