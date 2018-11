Juliette Rizoud retraduit et met en scène la pièce de Shakespeare. À voir ce vendredi (attention, une seule date).

Deux œuvres de Shakespeare sont programmées à Vénissieux cette saison. Avant Le Conte d’hiver en mars, rendez-vous avec Juliette Rizoud, délicieuse comédienne que l’on a déjà croisée dans des spectacles de Christian Schiaretti ou Philippe Delaigue, qui s’attaque ici à La Tempête.

Belle ambition pour cette jeune fille, en résidence avec sa troupe, la Bande à Mandrin, au théâtre vénissian après des années de formation au TNP. Elle ne se contente pas de signer la mise en scène mais en propose aussi une nouvelle traduction, l’occasion de (re)découvrir ce texte puissant qui mêle le grandiose au comique.

Juliette Rizoud sera décidément active cette fin d’année, puisqu’on la retrouvera au TNP dans une mise en scène collective (avec Julien Gauthier et Damien Gouy) de trois Contes du chat perché de Marcel Aymé : Les Boîtes de peinture, Les Bœufs et Le Cerf et le Chien.

Shakespeare / La Tempête – vendredi 9 novembre à 20h au théâtre de Vénissieux

Aymé / Les Contes du chat perché – du 3 au 22 décembre au TNP (Villeurbanne)

