Agenda : que faire à Lyon durant la 1re semaine d’avril ?

Cette semaine Lyon bouge ! Pourquoi se contenter du métro-boulot-dodo ? Grâce à Lyon Capitale vous pourrez profiter des meilleurs événements qui ont lieu du 2 au 7 avril.

Exposition “Le grand dehors” de Didier Tronchet

Tantôt journaliste, tantôt auteur de BD récompensé au festival d’Angoulême, Didier Tronchet pose ses valises dans la salle du conseil de la mairie du 4e arrondissement, 133 boulevard de la Croix-Rousse. Du 1er au 14 avril, Didier Tronchet expose ses planches consacrées aux voyages.

L’entrée est gratuite et tout public.

Jeudi a lieu le vernissage de l’exposition en présence de Didier Tronchet.

https://mairie4.lyon.fr/evenement/exposition/exposition-le-grand-dehors

Festival Les Arts du Campus

Les JACES (Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur) vous pousseront sans doute à revenir sur les bancs de l’école… Le 2, 3 et 4 avril, les campus bougent ! Concert, exposition, pièce de Théâtre les étudiants lyonnais font la démonstration de leurs talents gratuitement le plus souvent. Le groupe folk Shake Shake Go ferme le bal jeudi soir au Transbordeur à 20h30, gratuit pour les étudiants, 11,80€ autrement.

Adresse du transbordeur : 3 boulevard de la Bataille de Stalingrad https://www.universite-lyon.fr/-14911.kjsp

Mirage Festival du 3 au 7 avril

Cette semaine, le 3 avril débarque Le Mirage Festival ! Une expérience que l’on nous certifie unique, mêlant art et technologie. Jusqu’à dimanche la programmation est riche et promet de belles découvertes. Performances artistiques, ciné-concert et expositions vous seront proposés aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent à Lyon.

Les prix varient selon les événements, comptez de 0 à 8€ pour une exposition, de 11 à 13€ pour les performances, 3€ pour le Ciné-concert et enfin 12 à 16€ pour la soirée de clôture au Sucre, 50 quai Rambaud le samedi 6 avril.

https://www.miragefestival.com/infos-billetterie/

Fête du livre jeunesse

Ce week-end aura lieu la fête du livre jeunesse à Villeurbanne ! Ouvert de 10 à 19h samedi et dimanche de nombreux auteurs seront présents pour la joie des petits comme des grands. Spectacle en extérieur ou intérieur, rencontre, débat et ateliers permettront de se divertir tout en apprenant plus sur le métier d’auteur de Bande dessinée.

La fête se déroule à Villeurbanne, à la Maison du livre, de l’image et du son François-Mitterrand au 247 cours Emile-Zola.

Attention si l’entrée est libre et gratuite certains ateliers nécessitent de s’inscrire en avance !

http://www.fetedulivre.villeurbanne.fr/programme.html

Brocante solidaire

La fondation AJD organise à Vaise une brocante le 6 et 7 avril. Vous pourrez venir chiner toutes sortes d’objets répartis sur 25 stands sur 1600 m2 ( !). En plus des éventuelles belles trouvailles que vous pourrez faire, vous réaliserez une bonne action. Les bénéfices de la brocante seront reversés par la fondation AJD aux personnes dans le besoin.

Rendez-vous 13 rue Saint-Simon.

https://www.fondation-ajd.com/prochaine-brocante-des-ajd/

Urban Trail

Vous aimez souffrir dans un cadre fantastique ? C’est ce que propose Urban Trail Lyon dimanche ! Courir, s’essouffler sur les pentes de Fourvière, gravir les escaliers du vieux Lyon sur 8, 14, 27 ou 37km voila la promesse des organisateurs. Une randonnée est également possible pour ceux plus intéressés par la visite urbaine que la performance sportive.

Le prix de l’inscription et l’heure de départ varient selon la formule choisie de 50€ pour la plus longue à 12€ pour la randonnée, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi !

Départ de la place Saint-Jean pour tous, de multiples activités sont prévues.

https://www.lyonurbantrail.com/