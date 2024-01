50 ans du Kronos Quartet à l'Auditorium : un quatuor révolutionnaire

Voilà cinquante ans que le Kronos Quartet révolutionne le monde du quatuor à cordes grâce à des partis pris singuliers et pour le moins audacieux. Une démarche unique à l’image de ce concert événement à l’Auditorium.

Fondé en 1973 par le violoniste David Harrington, le Kronos Quartet se destine immédiatement à une carrière hors norme en faisant fi des règles, des imposés et conventions de tout ordre. Ignorant toute forme de conservatisme, le quatuor originaire de San Francisco se démarque des autres formations par des choix radicaux. Son domaine musical ? La nouvelle musique, et notamment celle qui s’écrit au présent au sein du courant minimaliste en plein essor (Arvo Pärt, Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, Kevin Volans…).

Attentif à chaque détail, le Kronos Quartet se forge un son à lui, reconnaissable entre mille, mais se distingue également par sa présentation scénique, la production originale de ses disques jusqu’aux pochettes d’album, jurant avec ce qu’il est alors coutume de faire chez un quatuor à cordes.

Partant du principe que le concept de musique contemporaine ne peut se limiter au domaine classique, il fait feu de tout bois, abordant un spectre de répertoires toujours plus large, du jazz au rock, en passant par les musiques du monde, folkloriques, expérimentales, électroniques… sans oublier les musiques de film qui le consacrent auprès du grand public (Dracula, Requiem for a Dream, Heat, Mishima…). Ce fol appétit pour la nouveauté amène le Kronos Quartet à dépasser le millier d’œuvres originales et d’arrangements commandés à ce jour.

Les collaborations avec des artistes de tout poil se multiplient et le plus rock’n’roll des quatuors à cordes se produit sur scène avec Astor Piazzolla, Tom Waits, David Bowie, Björk, Laurie Anderson, le Modern Jazz Quartet ou le linguiste américain Noam Chomsky.

24H Kronos

De John Adams à la musique Bollywood, de Jimi Hendrix à Thelonious Monk, de Moondog à Amon Tobin ou Nine Inch Nails, le Kronos Quartet ne connaît pas de limite… Au point de se demander quelle formation, tous types de musiques confondus, a, dans l’histoire, balayé autant de répertoires et de registres différents.

Pour ce concert anniversaire à l’Auditorium, célébrant ses cinquante ans, l’ovni Kronos reprend l’une de ses pièces phares, WTC 9/11 de Steve Reich, évocation du 11 septembre 2001 mêlant quatuor en direct et archives enregistrées mais également Quartet Satz – en compagnie du Quatuor Debussy et du Quatuor Gallus (issu du CNSMD de Lyon). Le reste du programme sera 100 % consacré à des œuvres composées par des femmes : l’iconique new-yorkaise Laurie Anderson, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, la vocaliste et performeuse indonésienne Peni Candra Rini, la jeune productrice électro américaine Jlin et canadienne Nicole Lizée.

À noter que la veille de ce concert jubilé, une rencontre aura lieu avec les membres du quatuor suivie de la projection d’un film à l’institut Lumière tandis que le matin même du concert, une master class avec les étudiants du CNSMD de Lyon sera donnée à l’Auditorium.

Kronos Quartet – Samedi 20 janvier à 20 h. Rencontre/projection le 19 janvier à l’institut Lumière et master class publique le 20 janvier à 11 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com