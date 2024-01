Trois personnes ont été placées en garde à vue au cours d'un contrôle routier d'ampleur de la gendarmerie du Rhône à Tassin et Dardilly.

Mardi 16 janvier, la gendarmerie du Rhône a mis en place une vaste opération de contrôle des usagers dans les communes de Dardilly et de Tassin-la-Demi-Lune. Plusieurs brigades étaient mobilisées pour un total de près de 35 gendarmes et policiers pour cette opération qui permet "à la gendarmerie du secteur d’intervenir conjointement auprès des usagers, de lutter contre les conduites addictives et les atteintes aux biens notamment les cambriolages et vols liés aux automobiles sur des créneaux horaires cibles", explique la Gendarmerie dans un post Facebook.

300 véhicules contrôlés

Plus de 300 véhicules ont ainsi été contrôlés, conduisant à la constatation d'une trentaine d'infractions dont trois ont entrainé le placement en garde à vue des contrevenants. Les principales infractions sanctionnées concernent des défauts de permis, d'assurance, de contrôle technique ou de carte grise, mais aussi des conduites sous stupéfiants et alcool. Des conducteurs utilisant leur téléphone au volant, n'ayant pas respecté un feu rouge ou circulant sur une voie réservée au bus ont par ailleurs été arrêtés. Enfin, deux personnes en situation irrégulière ont été contrôlés.