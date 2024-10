1er Festival Franco-Chinois de Théâtre et de Culture à Lyon : connaissez vous l’opéra chinois ?

Pour sa toute première édition, le Festival Franco-Chinois de Théâtre et de Culture propose de découvrir plusieurs facettes de l’opéra traditionnel chinois, en clôturant l’événement par une représentation gratuite au Nouvel Institut Franco-Chinois à Lyon ce vendredi 11 octobre.

Organisé par l’association Forum des Arts Sans Frontières – sous la houlette de la jeune artiste et musicologue Tao Feng – ce festival aspire à devenir un rendez-vous annuel à Lyon autour du spectacle vivant chinois, avec des experts venant de différentes provinces de ce vaste pays.

Le festival, qui a trouvé le soutien des différentes associations de la diaspora chinoise ainsi que du consulat de Chine à Lyon, a débuté le 7 octobre par une conférence et un spectacle à l’ENS, ainsi que des master classes avec les étudiants en musicologie. Il propose de faire découvrir différents styles d’opéra et de chant traditionnel.

© Forum des Arts Sans Frontières

Le public lyonnais pourra ainsi découvrir le Qinqiang, ancien opéra qui trouve son origine dans la province du Shanxi. Cette composante majeure du théâtre chinois, dont on ne compte plus les multiples variations, avait atteint sa maturité sous la dynastie Ming. Fu Jin, chercheur et critique de l’Académie de Théâtre de Chine viendra mettre en perspective le spectacle donné par quatre artistes de la province du Shanxi au Nouvel Institut Franco-Chinois.

Festival Franco-Chinois de Théâtre et de Culture. Vendredi 11 octobre. Conférence et spectacle de 15h à 17h au Nouvel Institut Franco-Chinois, 2, rue Sœur Bouvier, Lyon 5e. Entrée libre. Inscription obligatoire: contact@nifc.fr

Cet événement marque par ailleurs le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.