Si vous êtes en panne d'idées pour la fête des pères le 18 juin, Lyon Capitale vous propose 7 idées de cadeaux dénichés dans les boutiques lyonnaises !

Tee-shirt écolo

Durable, originale, la marque Laspid crée ses propres modèles de tee-shirts et imagine toutes les créations graphiques. La confection – en coton bio bien sûr –, la teinture et la sérigraphie sont réalisées dans des ateliers partenaires au Portugal. Avec son bleu profond et son imprimé enchanteur, ce maillot deviendra vite un indispensable de vos tenues estivales.

Tee-shirt Cabanes - After Midnight – 35 €.

Laspid – 3, place du Griffon, Lyon 1er

Un bracelet qui casse les codes

La jeune marque lyonnaise Unknowbrand bouscule les codes de la joaillerie de luxe en créant des bijoux teintés d’une touche d’impertinence avec un design inspiré du streetwear. En argent orné de diamants blancs ou noirs, le bracelet Love Affair s’imagine sur tous les poignets cet été, d’autant que l’on peut changer son cordon coloré au gré de ses envies. Petit détail, et non des moindres, il est fabriqué à Lyon.

Bracelet cordon Love Affair – À partir de 390 €.

Les Pièces Concept Store – 28, rue Lanterne, Lyon 1er

www.unknowbrand.com

Trouver chaussure à son pied

Couleurs estivales, look mi-contemporain mi-vintage, ces tennis en cuir accompagneront toutes vos tenues, qu’elles soient chics ou casual. Imaginées au sein de la maison parisienne Bobbies, elles sont fabriquées à la main à partir de matériaux durables dans des ateliers au Portugal. À dénicher dans la toute nouvelle boutique lyonnaise de la marque Bobbies, connue pour son engagement contre la déforestation.

Baskets Malibu – 170 €.

Boutique Bobbies – 3, rue des Archers, Lyon 2e

Les secrets du patrimoine lyonnais

Créé à Lyon et conçu en Rhône-Alpes, le jeu Bistanclak entend faire découvrir et mettre à la portée de tous des éléments du patrimoine lyonnais. L’occasion d’aborder notre patrimoine sous toutes ses formes : bâtiments, particularités de langage, gastronomie, personnalités ayant marqué le territoire... Mais c’est aussi et surtout la promesse de bons moments en famille.

Bistanclak Le jeu des gones – 18 €.

Musées Gadagne et Lugdunum, Lyon 5e, La Maison des Canuts, Lyon 4e, Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon 5e, Librairie La Procure, Lyon 6e, Boutique Cobalt, Lyon 1er…

Dans la peau d’un brasseur de bière

Si vous avez toujours souhaité découvrir les secrets du brassage de la bière, cet atelier est fait pour vous. Guidé par les artisans brasseurs Lorris, Vianney ou Florent, vous mettrez la main à la pâte et réaliserez toutes les étapes nécessaires à la confection de votre propre bière : sélection des matières premières, empâtage, refroidissement du moût… Une découverte hors du commun accompagnée de dégustations variées, le tout dans une ambiance conviviale.

Atelier “Initiez-vous au brassage de bière” – 60 € par personne. Lyon 1er

www.wecandoo.fr

Parfum rare

Comment ne pas succomber aux effluves raffinés de mandarine, violette, immortelle et cuir du parfum Ganymede ? Né de la collaboration créative mais non moins exigeante entre le couturier et directeur artistique Marc-Antoine Barrois et le parfumeur Quentin Bisch, il enchante par son originalité, ses notes profondes, boisées et acidulées. Comme les quatre autres parfums de la marque, il est fabriqué en France et se distingue par sa qualité, sa tenue et son sillage incroyables.

Ganymede, Eau de parfum 100 ml – 190 €.

Le Paravent – 35, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

À l’abordage !

La marque Bo Rivag puise son inspiration dans les univers côtiers. Une ambiance marine qui se décline jusque dans les matériaux sélectionnés, comme la broderie de cette casquette en coton réalisée à partir de filets de pêche recyclés, dans un atelier en Bourgogne. À dénicher chez AMA concept sore, reconnu pour sa sélection de marques françaises, indépendantes et engagées.

Casquette Pirate rose – 42 €.

AMA concept store – 5, rue Chavanne, Lyon 1er