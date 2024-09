Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouveautés de la rentrée dans les boutiques lyonnaises

Des vêtements qui simplifient la vie

Créée par Bertrand et Matthieu, ingénieurs de formation, Seagale est une jeune marque française indépendante et innovante. L’idée des deux associés : créer des vêtements à la fois efficaces et élégants, qui se portent en toutes circonstances. Ils ont fait le choix de matières techniques, confortables, respirantes, résistantes…

Pour preuve : elles sont essentiellement utilisées dans l’univers du sport et séduisent pour leurs propriétés indiscutables. Le style est également très travaillé. Sobre, élégant, urbain…, les vêtements Seagale se portent aussi bien au travail, à un premier rendez-vous, que pour une séance de sport. À l’image de la marque, la boutique dispose d’un style épuré et propose une belle présentation des produits.

Seagale – 21, rue de Brest, Lyon 2e

Vins et fromages en mode ludique

Les Petits Crus, c’est un concept novateur deux en un. Côté restaurant, vous découvrirez des accords vins et fromages à travers des assiettes à thème, pensées pour satisfaire les goûts de chacun : fromages plutôt forts, doux, coulants et crémeux…

Sélectionnés et affinés par un Meilleur Ouvrier de France, les fromages sont accompagnés de fioles de vin – majoritairement bios – s’accordant à merveille avec chaque morceau choisi. Les grandes faims pourront compléter leur dégustation avec une sélection de charcuterie, de tapas et de desserts gourmands.

Au sous-sol, dans une belle cave voûtée, vous découvrirez un food gaming. Dans cet escape game d’un nouveau genre, vous résoudrez des énigmes sous forme d’indices à trouver, de manipulation d’objets et de dégustation de vin ou de fromage, en vue de libérer une surprise à rapporter à la maison. Ludique et instructif !

Les Petits Crus – 3, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Gastronomie italienne

Vixi, c’est la nouvelle épicerie italienne du centre-ville ! Ici, tout est sourcé avec le plus grand soin en Italie, avec un objectif : proposer des produits de gastronomie haut de gamme à des prix raisonnables.

Sur place, vous trouverez un grand choix de fromages – de ceux que l’on ne trouve pas partout –, de la délicieuse charcuterie, un coin épicerie fine et des produits de traiteurs : pâtes fraîches, antipasti, mozzarella, escalopes milanaises…

Coup de cœur pour les arancini, ces boulettes de riz pané qui font parties des incontournables des lieux.

N’hésitez pas à vous faire préparer un bon plateau de fromage ou de charcuterie pour vos apéros, dîners ou soirées.

Il y a fort à parier que vos convives apprécieront les mortadelles pistachées, le jambon de parme d’exception, ou encore les préparations fromagères aromatisées.

Vixi – 38, rue Franklin, Lyon 2e

Mode joyeuse et inclusive

Après un succès en ligne et l’ouverture d’une boutique parisienne, la marque Make My Lemonade vient tout juste de poser ses valises rue du Président-Édouard-Herriot.

Fondée il y a 9 ans par la créatrice Lisa Gachet, elle propose des vêtements, accessoires et objets de déco avec un objectif : que tout le monde puisse trouver son bonheur. Les tailles couvrent du 34 au 52, les motifs sont joyeux et colorés, la plupart des matières sont naturelles ou recyclées, le tout est essentiellement fabriqué en Europe…

Tons acidulés, mobiliers aux formes arrondies, ambiance chaleureuse… La boutique invite à s’attarder, d’autant que les conseillers font preuve d’une écoute bienveillante pour vous guider.

Make My Lemonade – 70, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Bouquets champêtres et poétiques

Avis aux inconditionnels de la Presqu’île : la marque lyonnaise Brontie revient impasse Catelin, dans une nouvelle boutique entièrement rénovée. Le principe reste le même : des fleurs fraîches, françaises, de saison et des emballages exempts de tout plastique.

Chaque semaine, découvrez une nouvelle proposition de bouquet champêtre et créatif, disponible en différentes tailles, et que vous pouvez récupérer en boutique ou vous faire livrer… à vélo !

N’hésitez pas à tester l’abonnement qui fleurira régulièrement votre intérieur sans que vous ayez à y penser. Vous pouvez également venir en boutique pour vous faire composer le bouquet de votre choix.

Sur place, vous trouverez aussi une belle sélection de fleurs séchées, de plantes vertes, de vases, de cache-pots…

Brontie – 2-4, impasse Catelin, Lyon 2e