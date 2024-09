Isère : des radars prochainement installés entre Tullins et Vinay après l'éboulement de La Rivière

Depuis l’éboulement à La Rivière (Isère) et la fermeture de la départementale 1532, le trafic est très dense à Vinay, L'Albenc, Tullins ou encore Poliénas.

Depuis l’éboulement fin juillet de La Rivière, deux axes permettent de rejoindre Grenoble et le pays de Saint-Marcellin, contre trois auparavant. Conséquences : le trafic est plus important sur la départementale 1092 et provoque la colère des riverains. Selon France Bleu Isère, le mairie de L'Albenc Albert Buisson devrait installer des radars “pédagogiques” à l’entrée et à la sortie du village.

Réunion le 12 septembre prochain

Une cellule de crise est aussi pilotée par la Préfecture depuis le 25 juillet dernier. Plusieurs acteurs de la société civile, pompiers ou gendarmes se réunissent pour remonter les problématiques liées à la circulation importante et reportée de l’autre côté de l’Isère. Au total, sept communes assistent aux consultations : Tullins, Vinay, L'Albenc, La Rivière, Saint-Gervais, Saint-Marcellin et Poliénas. Une prochaine réunion aura lieu le 12 septembre prochain, indique France Bleu Isère.