A Lyon, un étudiant doit débourser 3 209,89 € pour sa rentrée, une somme en hausse

Pour la 13ème année consécutive, l'association étudiante GAELIS publie l'indicateur du coût de la rentrée. A Lyon, le coût de la rentrée 2024 s'élève à 3209,89 euros.

L'indicateur du coût de la rentrée continue d'augmenter à Lyon. Selon le Groupement des Associations et Élus Étudiants de Lyon, Indépendant et Solidaire (GAELIS), un étudiant doit débourser en moyenne 3209,89 euros pour sa rentrée. Un prix "extrêmement préoccupant", s'indigne le collectif. Dans un communiqué de presse, GAELIS appelle l'ensemble des "acteurs du territoire à prendre conscience de l'aggravation alarmante de la précarité étudiante".

Gel des charges locatives, accès équitable aux logements sociaux...

Face à un coût de plus en plus élevé, l'association demande notamment "le gel des charges locatives et des loyers dans les résidences CROUS, et encourage une adaptation des tarifs sociaux pour tous". La structure revendique aussi l'élargissement de la tarification du repas CROUS à 1 euros pour tous les étudiants afin de "lutter contre la précarité alimentaire".

Quelques semaines avant la rentrée, l'Union nationale des étudiants de France avait publié un classement des villes universitaires de la plus coûteuse à la plus abordable. Lyon figure à la 11ème place avec un coût mensuel de 1242,84 euros. L'étude prend notamment en compte le prix des loyers et des transports. L'UNEF avait déploré "une augmentation du coût de la vie de 2,25%, du reste à charge mensuel de 1158,70€. Une augmentation qui continue, années après années, d’imposer aux étudiants un coût de la vie toujours plus important face à une précarité qui elle aussi ne cesse d’augmenter."

